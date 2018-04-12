Прекрасная Соня Киперман в бикини (ФОТО)

17-летняя Соня Киперман - дочь звезды российского шоу-бизнеса Веры Брежневой, в разгар холодной весны решила понежиться под жаркими солнечными лучами. Девушка отдыхает на Карибах и балует поклонников своими образами с белоснежного пляжа.

Соня Киперман



Подписчики восхитились стройной фигурой Сони: Красотка!!!Потрясающая фигура!!!Очень красивая девушка.

Соня Киперман



Напомним, что дочь Веры Брежневой сейчас живет в Америке. Соня Киперман учится в частном учреждении Ojai Valley School в городе Охай (Калифорния). Эта школа знаменита широким выбором специальностей, где студентов обучают различным наукам — от математических до гуманитарных.