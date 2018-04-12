Премьер Молдовы: Надеемся, Украина предоставит коридор для вывода войск из Приднестровья

Молдова надеется договориться с Украиной о выводе российских войск и оружия из Приднестровья через украинскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время выступления на форуме по безопасности в Киеве, передает Укринформ.

«Я заверил, что у нас достаточно убедительных сил и возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывести и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье», — сказал Филипп, комментируя свое выступление на конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам премьера, Молдова остается надежным партнером Украины.

«Когда я говорил о выводе российских войск из Республики Молдова, мне сказали: есть проблемы, потому что в Украине сложная ситуация и мы не можем вывести наше вооружение из Молдовы через Украину», — продолжил Филипп.

Он пояснил, что Молдова требует вывода российских войск и трансформации операций в Приднестровье в международную гражданскую миссию.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии.

Фото: RTR Moldova