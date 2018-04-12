Президент Международного союза биатлонистов ушел в отставку

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг временно сложил полномочия на фоне обвинений в организации схем, позволявших спортсменам избегать ответственности за употребление допинга, сообщает Reuters.

10 апреля на основании показаний анонимных осведомителей австрийская полиция обыскала штаб-квартиру IBU в Зальцбурге. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинили президента союза Андерса Бессеберга в создании коррупционных схем, позволяющих нарушителям допинговых правил уклониться от наказания – он якобы получил от российской стороны «полный дипломат долларов», утверждают СМИ. По данным источников, с 2011 года Бессеберг скрыл 65 спорных допинг-проб биатлонистов.

Бессеберг заявил, что покидает свой пост на время расследования. По регламенту IBU полномочия главы должны перейти первому вице-президенту – Виктору Майгурову. Однако он отказался принимать президентские полномочия, поэтому обязанности главы IBU перешли к другому вице-президенту — Клаусу Лейстнеру.