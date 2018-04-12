Прокуратура завела дело по ДТП с автобусом в Подмосковье

По факту столкновения перевозившего детей экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД Московской области Татьяну Петрову.

Напомним, авария произошла на 67-м километре трассы А-107, спровоцировал ее выехавший на полосу встречного движения водитель ВАЗ-2109 (он скончался от полученных при столкновении травм).

Из 54 находившихся в автобусе человек пострадали 13, включая восьмерых школьников, двое из которых находятся в тяжелом состоянии и будут направлены на лечение в московский госпиталь.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.