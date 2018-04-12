Путешественник во времени создал машину, которая отправит его в XXXVIII век

Мужчина заявляет, что изготовил некий аппарат, который позволит ему путешествовать во времени.

Дэвид, так зовут мужчину, утверждает, что он настоящий путешественник во времени, который побывал в другом времени несколько раз. Он говорит, что странствовал по миру, чтобы повстречать людей, которые понимают, как работает такое перемещение. В конце концов, он наткнулся на человека, который построил машину времени и имел фотографии, чтобы доказать это. Затем Дэвид использовал данные знания, чтобы создать свою машину времени, и сейчас он показывает ее в этом видео.

Аппарат состоит из нескольких частей – включая пульт дистанционного управления, экран ноутбука и клавиатуру. Парень утверждает, что машина времени позволит ему отправиться в XXXVIII век.

«Путешествие во времени определенно существует и скрывается от общественности», – прокомментировал видео один из пользователей ютуб.

Это не первый случай, когда поступает информация о путешествиях во времени, но научно все эти заявления не подтверждены.