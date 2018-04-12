Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность слухами о химатаке в Думе

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, темой которых стала текущая ситуация в Сирии. Оба президента высказались за то, чтобы активизировать процесс политического урегулирования на сирийской территории, говорится на сайте Кремля.

«Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО.

В завершение разговора президенты РФ и Турции договорились продолжить двусторонние контакты «по различным линиям».

Напомним, связанная с сирийской оппозицией организация «Белые каски» заявила, что 7 апреля по сирийской Думе была осуществлена атака с применением химического оружия, ставшая причиной гибели 70 человек. Российская сторона назвала эти сообщения «вбросом» и призвала экспертов ОЗХО провести расследование на месте.