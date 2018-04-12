Путин изложил план подготовки к испытаниям новой сверхтяжелой ракеты

Президент РФ Владимир Путин, посещая павильон «Космос» на ВДНХ, заявил, что через десять лет Россия приступит к испытаниям новой сверхтяжелой ракеты, для которых на космодроме Восточный необходимо предварительно построить специальный стартовый комплекс.

Строительство этой площадки должно вестись параллельно с разработкой ракеты, приводит мнение главы государства пресс-служба Кремля.

Новая ракета, получившая неофициальное название «Энергия-3», должна до конца 2019 года появиться в виде эскиза, разработкой которого займется РКК «Энергия». Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей, эти средства выделены из федерального бюджета.

Предполагается, что «Энергия-3» будет доставлять более 80 тонн груза на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн — до Луны.

В павильоне «Космос» Владимир Путин осмотрел некоторые экспонаты (например, спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин), а также ознакомился с работой центра «Космонавтика и авиация», разделенного на музейно-выставочное пространство, образовательно-научный кластер детских и молодежных проектов, зоны отдыха и семейного досуга.

Кроме того, российский лидер побеседовал с космонавтами и ветеранами космической отрасли, поздравив их с Днем космонавтики, который отмечается в РФ 12 апреля — в годовщину первого полета человека в космос.