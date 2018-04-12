Размножение в невесомости: на МКС прибыла партия спермы

NASA решилось осуществить на МКС эксперимент над человеческими сперматозоидами, желая выяснить, как те будут себя вести в невесомости.

Для эксперимента Micro-11 на станции разморозят запасы спермы, которые были доставлены с Земли. В образцы добавят специальные химические вещества, активизирующие движения сперматозоидов и их взаимодействие с яйцеклеткой.

Происходящее будут снимать на видео для оценки подвижности космических сперматозоидов, после чего образцы вернут на Землю, где учёные сравнят аналогичный процесс с «земными» сперматозоидами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВЕЗДЕ ТЯЖЕЛО: УЧЁНЫЙ NASA РАССКАЗАЛ О ТРУДНОСТЯХ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Данное исследование поможет оценить возможности зарождения жизни в условиях пониженной гравитации.