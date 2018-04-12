"Реал" проиграл "Ювентусу", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Футболисты мадридского "Реала" уступили туринскому "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вышли в полуфинал.

Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев. В составе победителей дубль оформил Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Блез Матюиди (60-я). Единственный гол у "сливочных" провел Криштиану Роналду (90+8-я, с пенальти).

В добавленное ко второму тайму время главный арбитр англичанин Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса" за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе. Футболисты "Ювентуса" стали спорить с арбитром, и в результате капитан итальянской команды голкипер Джанлуиджи Буффон получил прямую красную карточку.

Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды - 3:0.

Соперник "Реала", действующего победителя Лиги чемпионов, по полуфиналу турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу в щвейцарском Ньоне.