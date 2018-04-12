Реальный курс США направлен против РФ — Пушков

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал последние заявления главы Америки Дональда Трампа и директора ЦРУ Майка Помпео, который в настоящий момент является кандидатом на пост госсекретаря.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что реальный курс США направлен против России, доказательством тому послужат санкции, давление и последнее заявление Помпео об окончании «мягкой политики» в отношении Москвы. По словам Пушкова, именно эти факторы показывают действительное отношение американского правительство к РФ, а не последние твиты Трампа, которые политик назвал «миролюбивыми».

Директор ЦРУ Майк Помпео в четверг, 12 апреля, заявил, что время мягкой политики в сторону Росии закончено. По его словам, Кремль якобы проявляет агрессию, поэтому Вашингтон разработал список мер против Москвы. В списке прописаны санкции,высылка дипломатов, а также укрепление армии США и вооружение американцев, сопротивляющихся экспансионизму РФ на территории Украины и в Грузии. Помпео добавил, что в список входит намного больше мер и туда будут вносится добавления.

Заявление Помпео, как и санкции, и силовое давление, а вовсе не "миролюбивые" твиты Трампа, определяет реальный курс США в отношении России.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 апреля 2018 г.