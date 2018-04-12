Реклама и продвижение строительных товаров

Строительные материалы всегда пользуются высоким спросом. Это вполне объяснимо, ведь новые здания возводятся в каждом городе, а поврежденные со временем конструкции требуют ремонта. Минимальный спрос на строительные материалы наблюдается зимой, максимальный — летом. При этом востребованы товары различных категорий:

цемент, песок, сухосмеси;

клея, грунтовки, лако-красочные материалы;

металлопрокат, деревянные балки;

метизы, фурнитура и крепежные элементы;

кровельные материалы;

утеплители, изоляция;

отделочные материалы;

приспособления для создания сантехнических, газовых, электрических сетей;

окна, двери межкомнатные и бронированные.

Данный перечень можно долго продолжать. Востребованность строительных материалов естественным образом порождает высокий спрос на них. А где много покупателей, достаточно и продавцов. Поэтому в любом отделе строительного гипермаркета можно увидеть десятки однотипных товарных позиций. В таких условиях конкретному поставщику крайне сложно выделиться, привлечь внимание потенциального покупателя именно к своей продукции.

Поэтому всегда востребована реклама. И наиболее эффективной стратегией продвижения товаров в торговых сетях оказывается мерчендайзинг. Он представляет собой комплекс операций, направленных на привлечение потребительского внимания, стимулирование роста объемов продаж.

Что представляет собой мерчендайзинг в строительных гипермаркетах

Стройматериалы реализуются преимущественно в крупных гипермаркетах. Поскольку в одном отделе может быть представлена продукция множества поставщиков, каждый из них должен продемонстрировать свои товары в наиболее выгодном свете. Мерчендайзер-консультант — именно тот промо-сотрудник, который наилучшим образом подходит для решения этой задачи. Он выполняет целый комплекс функций:

размещает и группирует по категориям продукцию заказчика на стеллажах;

обновляет товарные карточки с актуальными описаниями и ценами;

фотографирует витрины для отправки фотоотчетов заказчику;

контролирует запасы продукции на складах;

анализирует объемы продаж, формирует отчеты в виде таблиц;

общается с руководителями соответствующих отделов, подает им запросы на увеличение закупок определенных товарных позиций (пользующихся наибольшим спросом) заказчика;

консультирует клиентов, помогает делать выбор и заключать сделки.

Категорий мерчендайзеров несколько. Однако в строительных сетях наиболее эффективным оказывается именно консультант, если главная цель — увеличить товарооборот. Такой промо-сотрудник радушно встречает клиентов. Он определяет их потребности и цели визита в отдел. Выяснив, что нужно покупателю, консультант предлагает рекомендации по выбору тех или иных товаров. При этом он выделяет в качестве наиболее подходящей именно продукцию заказчика.

Получив дельный совет, клиент, с высокой долей вероятности, покупает тот товар, который ему порекомендовал опытный специалист. В результате, объем продаж растет, а вслед за ним — и объем закупок. Благодаря этому товарооборот компании стабильно увеличивается, в то время как идентичная продукция конкурентов продолжает пылиться на стеллажах. Чтобы заказать мерчендайзеов в строительные сети, зайдите plan-o-gram.ru/uslugi/merchandajzing-v-stroitelnyix-diy-setyax. Заполнив форму обратной связи на сайте или позвонив по указанному телефону, можно получить не только подробную консультацию менеджера, но и предварительный расчет стоимости услуг.