Родные Хлое Кардашьян хотят, чтобы она бросила Тристана Томпсона из-за скандала с его изменами

Ким и Хлое Кардашьян

После того как у Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки (а случилось это из-за сообщений об измене ее возлюбленного Тристана Томпсона), ее мать Крис Дженнер немедленно отправились из Лос-Анджелеса в Кливленд.

Крис уже в Кливленде и оказывает Хлое всяческую поддержку. Ким прилетит в самое ближайшее время. Хлое пребывает в подавленном эмоциональном состоянии, и они пытаются ей помочь.

— сказал инсайдер.

Хлое Кардашьян

Он добавил, что новости об изменах возлюбленного Хлое стали для ее родных шоком, и теперь они хотят, чтобы она прекратила отношения с отцом своего будущего ребенка.

Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,

— добавил он.

Сама же 33-летняя Хлое, как говорят источники, до сих пор не может поверить в случившееся.

Ее мир рухнул. Она не верит, что это с ней происходит,

— говорят они.

Хлое Кардашьян

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео, в котором 27-летний баскетболист целовался с двумя девушками. Затем стало известно, что это был далеко не единственный случай, когда Томпсон изменял своей беременной девушке. Как сообщили инсайдеры, своей возлюбленной верность Томпсон не хранил и то и дело засматривался на других.

Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник.— заверили они.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян