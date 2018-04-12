Роналду: не понимаю, почему "Ювентус" возмущался в эпизоде с пенальти

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что не понимает реакцию игроков туринского "Ювентуса", которые были возмущены назначенным пенальти в их ворота в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Реал" в среду в ответном матче дома проиграл "Ювентусу" со счетом 1:3 (первый матч – 3:0), но по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Единственный гол в домашней игре у "Реала" забил в компенсированное ко второму тайму время Роналду с пенальти, который вызвал бурные споры со стороны игроков "Ювентуса".

"Я не понимаю, почему игроки "Ювентуса" протестовали по поводу пенальти. На Лукасе (Васкесе, форварде "Реала") было нарушение, если бы не это, то он бы забил. Пульс вырос при исполнении пенальти, но я заставил себя успокоиться", - цитирует Роналду Marca.