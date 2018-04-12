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Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства


Добавлено: 12 апр 2018 в 06:07, Категория: Новости на сегодня
Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства

В рамках профильного комитета Генассамблеи ООН Россия подняла вопрос высылки американскими властями дипломатов постпредства РФ при всемирной организации. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

По его словам, в среду по запросу российской стороны был созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных в городе делегаций. 

Стржижовский отмечает, что на встрече обсуждалось грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей. Российская делегация потребовала принять необходимые меры по исправлению ситуации.

Представитель российский миссии сообщил, что действия американской стороны нарушили основополагающее для функционирования постпредств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные отношениями с государством пребывания.


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Добавлено: 12 апр 2018 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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