Россия подняла вопрос грубого нарушения Америкой норм ООН в Генассамблее

Россия подняла вопрос высылки властями США дипломатов постпредства страны при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российской миссии.

Как заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, 11 апреля по запросу РФ был срочно созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных здесь делегаций.

«За последние годы они стремительно ухудшаются», — заявил он.

По его словам, в ходе встречи «обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств» в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей.

Российская делегация потребовала «принять необходимые меры по исправлению ситуации».

В конце марта США приняли решение о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с инцидентом в Солсбери.

«В результате США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания», — сказал представитель российской миссии.

Он также напомнил о нарушении США соглашения о штаб-квартире ООН, заключенного в 1947 году при захвате одного из объектов, принадлежащих постпредству России при ООН, введении ограничения свободы передвижения дипломатов ряда миссий 25-мильной зоной и задержках в выдаче и продлении виз.

«Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой», — сказал Стржижовский.

Согласно соглашению, подписанному США и ООН 26 июня 1947 года, «федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям».

Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения «должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов».

Однако в случае нарушения представителем того или иного государства «привилегии пребывания в стране» — то есть «деятельности в США вне своих официальных обязанностей», предполагается, что «исключение из законов и норм США в отношении пребывания в стране иностранцев» на такого человека распространяться не будут.