Россия просит ОБСЕ проверить закон о реинтеграции Донбасса

Россия обратилась в ОБСЕ с просьбой проверить закон о реинтеграции Донбасса на предмет соответствия обязательствам Украины в рамках Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации, передает ТАСС.

«Мы обратились к ОБСЕ с просьбой провести при содействии СММ сравнительный анализ, насколько украинский закон о так называемой реинтеграции Донбасса соответствует обязательствами Украины по минскому комплексу мер», — сказал Лукашевич.

По его словам, «весеннее» и «пасхальное» перемирия не привели к укреплению режима тишины на Донбассе.

«»Весеннее» и «пасхальное» перемирия не привели к укреплению режима тишины. Вооруженные силы Украины так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь «не убий» им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса», — продолжил Лукашевич.

Ранее сообщалось, что МИД РФ прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса.

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