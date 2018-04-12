Россия заявила о полном освобождении Восточной Гуты

Сирийские правительственные войска взяли под полный контроль территорию Восточной Гуты под Дамаском, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко. Он добавил, что поддерживать правопорядок на освобожденной территории будут подразделения российской военной полиции.

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил «Интерфаксу» о начале масштабной работы по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

Минобороны РФ сообщило, что 11 апреля территорию района покинули около четырех тысяч боевиков. Они были перевезены по гуманитарному коридору из города Дума в Идлиб.