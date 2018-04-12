Российская военная полиция начала работать в сирийской Думе

В сирийском городе Дума в пригороде Дамаска Восточной Гуте к работе приступили подразделения российской военной полиции.

Об этом в четверг сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко – глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Для исключения провокаций, обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в городе Дума приступили к работе подразделения российской военной полиции», - заявил он, в частности.

Также Евтушенко рассказал, что в городе функционируют блокпосты, которые установила российская сторона. Боевые действия в Восточной Гуте не ведутся, обстановка стабилизируется, в свои дома смогли вернуться 25 мирных жителей.

По словам главы ЦПВС, совместный координационный центр Ирана, России и Турции зафиксировал в течение минувших суток несколько случаев нарушения режима прекращения огня – в провинциях Алеппо, Дераа и Латакия.