Российские волейболисты встретятся с немцами в полуфинале ЧЕ до 18 лет

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Волейболисты сборной России до 18 лет обыграли бельгийцев в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Чехии и Словакии, и продолжат выступление в плей-офф турнира.

Встреча группы 2, прошедшая в словацком Пухове, завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:22, 25:22) в пользу россиян. Ранее на турнире сборная России обыграла словаков (3-0), французов (3-0), украинцев (3-0) и уступила итальянцам (1-3).

Россияне, занявшие в группе второе место, вышли в полуфинал, где встретятся с немцами, ставшими первыми в группе 1. Матч пройдет 14 апреля в чешском Злине.