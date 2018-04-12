РТС совершил рекордный «прыжок» к закрытию торгов

Под закрытие торгов 12 апреля индекс РТС переломил тенденцию последних четырех дней, когда шло его снижение, и совершил резкий взлет — рекордный почти за два года.

Причиной этого стало укрепление рубля на фоне локального ослабления геополитической напряженности: США не нанесли обещанных президентом Дональдом Трампом авиаударов по Сирии, а опасения насчет введения американских санкций против российского госдолга временно развеяны.

«По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи составил 2210,05 пункта (+0,8%), индекс РТС подскочил до 1125,09 пункта (+3,8% — рекордный рост с апреля 2016 года), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,2%», — сообщает «Интерфакс».

По уровню роста лидируют рублевые акции «Мечела», «Норникеля», «Русала», «Магнита», «Алросы», тогда как ценные бумаги «Лукойла», «Новолипецкого металлургического комбината» и «Новатэка» енмного просели.