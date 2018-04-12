С начала года внешний долг РФ вырос на 1,2%

По данным на 1 апреля 2018 года внешний долг России, по оценке Центробанка РФ, достиг 524,9 млрд долларов, на 1,2% превысив показатель на начало года, тогда как внешний долг частного сектора практически не изменился, говорится в пресс-релизе ЦБ на официальном сайте регулятора.

В нем отмечается, что долг вырос вместе с обязательствами в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны. Ранее сообщалось, что внешний долг России на 1 января 2018 года составлял 529,1 млрд долларов — это на 2,9% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на 14,877 млрд долларов, или на 12,5% — это минимальный показатель за последние десять лет.