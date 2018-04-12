Сборная РФ по хоккею сменила главного тренера

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил РИА Новости, что Олег Знарок покинет пост главного тренера национальной сборной по хоккею.

Он останется консультировать национальную команду, его обязанности на время чемпионата мира по хоккею будет исполнять член тренерского штаба сборной Илья Воробьев.

«Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша», — заявил Третьяк.

Ранее стало известно, что Знарок покинул и пост главного тренера хоккейной команды СКА. Там его место также займет Илья Воробьев, о назначении которого начали говорить после Олимпийских игр в Южной Корее.

Олег Знарок возглавил сборную РФ в апреле 2014 года. По его руководством команда завоевала золото на Олимпиаде-2018 и ЧМ-2014, серебро на ЧМ-2015. После Олимпиады в Южной Корее Знарок заявил об усталости от работы и сообщил, что раздумывает над уходом.

Илья Воробьев входит в тренерский штаб национальной сборной с 2014 года.