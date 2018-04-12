Сборная России по тяжелой атлетике сможет выставить двух спортсменов на ОИ-2020

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федерации тяжелой атлетики пяти стран, в том числе России, получат только две квоты для участия в Олимпийских играх в Токио 2020 года, сообщает Рейтер.

Как отмечает агентство, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешит России, Казахстану, Азербайджану, Армении и Белоруссии заявить по два спортсмена на Игры-2020, поскольку, согласно новым правилам, если представители страны допустили более 20 нарушений антидопинговых правил с 2008 по 2020 год, то национальная ассоциация сможет выставить на Игры только двух атлетов (мужчину и женщину).

Если тяжелоатлеты из одной страны совершили от 10 до 19 нарушений антидопинговых правил, то квота для федерации будет следующая: два спортсмена и две спортсменки. В данную категорию попадают как минимум девять стран, в том числе Болгария, Иран и Индия, утверждает агентство.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восьми стран 30 сентября 2017 года были отстранены IWF от участия в международных стартах на один год за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификации вступили в силу в октябре. Ранее представитель МОК Марк Адамс заявлял, что сокращение олимпийских квот в тяжелой атлетике на Игры-2020 коснется представителей тех национальных олимпийских комитетов (НОК), у которых есть проблемы с допингом.