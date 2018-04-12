Серебренникова пригласили представить «Лето» в Каннах

Фильм «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова включен в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, который пройдет во Франции с 8 по 19 мая, сообщил генеральный директор мероприятия Тьерри Фремо.

«Кирилл Серебренников представляет фильм "Лето", в котором рассказывается история рока в эпоху Брежнева», — цитирует его РИА Новости.

Фремо напомнил, что Серебренников в настоящее время находится под арестом, но все равно пригласил режиссера лично представить свою картину на Лазурном берегу. «Канны, вы знаете, всегда были местом свободы, свободы творчества», — сказал он.

Между тем пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила о поступлении ходатайства, в котором следователи просят оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 июля. Дата заседания пока не назначена, сказала представитель суда РБК.

По ее словам, в суд поступили аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов уголовного дела о хищении в «Седьмой студии»: экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина — до 24 мая, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум — до 19 июля, бывшего генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского до 19 июня и экс-бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой до 23 мая.