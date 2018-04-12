Шахматистка Гунина победила Швайгер в пятом туре чемпионата Европы

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина нанесла поражение представительнице Израиля Юлии Швайгер в партии пятого тура чемпионата Европы среди женщин, который проходит в Словакии.

Партия была завершена после 56-го хода Гуниной, которая играла белыми фигурами.

Россиянка Александра Горячкина (черные) одержала победу над Мери Арабидзе из Грузии, Наталья Погонина (черные) переиграла чешку Йоанну Ворек, Ольга Гиря (черные) - румынку Елену-Луминиту Косму, Анастасия Боднарук (черные) - Катаржину Двилевич, Алина Кашлинская (белые) разошлась миром с соотечественницей Анастасией Савиной, Евгения Овод (черные) сыграла вничью с француженкой Мари Себаг.

Лидируют после пяти туров Гунина и украинка Анна Ушенина (по 4,5 очка), по 4 балла у восьми шахматисток, среди которых Горячкина и Овод; у Кашлинской, Гири, Марины Нечаевой, Полины Шуваловой, Анастасии Савиной и еще нескольких участниц турнира - по 3,5 очка.