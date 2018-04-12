Шарлиз Терон высказалась о расизме и воспитании своих темнокожих приемных детей

Шарлиз Терон

Мы привыкли видеть Шарлиз Терон на рекламных плакатах и в глянцевых журналах в образе роковой красотки. В кино ей тоже часто достаются роли сильных и несломленных женщин. Однако в своем последнем фильме "Талли" 42-летняя Шарлиз предстает перед зрителями в непривычном амплуа многодетной матери, причем ради этой роли кинозвезда набрала более полутора десятка килограммов. В новом интервью для ELLE Шарлиз рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и не только.

Обложка журнала ELLE с Шарлиз Терон

Воспитывая темнокожих детей, шестилетнего Джексона и трехлетнюю Августу, Шарлиз как никто другой знает, насколько остро стоит тема расизма в современной Америке. Актриса откровенно призналась, что готова навсегда покинуть США, если тема расовой дискриминации будет замалчиваться, а ее детям будет угрожать опасность.

Шарлиз Терон с детьми

Терон поделилась трогательной историей о том, как она в детстве написала маме письмо с просьбой усыновить для нее брата или сестру. Актриса призналась, что не понимала, почему вокруг так много сирот, и почему их мало кто берет в семью.

Усыновление — для меня очень важная тема. Я уважаю этот поступок. Я никогда не видела разницы между воспитанием усыновленного ребенка и биологически родного, поэтому у меня нет чувства, будто я что-то упустила в жизни,

— сказала актриса.

Шарлиз Терон с дочерью

За роль в фильме "Монстр" (Monster), который вышел на экраны в 2003 году, Шарлиз получила свою единственную статуэтку "Оскар". Тогда критики почти единодушно хвалили перевоплощение актрисы: для роли Уорнос она набрала лишние килограммы. А спустя 15 лет Терон пришлось поправиться для роли матери-одиночки, ожидающей появления на свет третьего ребенка. Актриса рассказала, чем отличалась внешняя трансформация для нового фильма "Талли" от ее предыдущего опыта:

Когда я снималась в "Монстре", мне было 27 лет, и я просто перестала на три недели перекусывать на ходу, чтобы вернуться в былую форму. А сейчас набор веса здорово ударил по мне. Я постоянно ела: начала употреблять много углеводов и сахара. У меня впервые в жизни началась депрессия, и возращение к привычной жизни заняло много времени.

Шарлиз Терон набрала 16 килограммов для фильма "Талли"

Несмотря на то что Шарлиз прошла через физический и эмоциональный стресс ради роли, она считает этот процесс неотделимой частью актерской профессии и придерживается категоричного мнения: Терон доверяет системе Станиславского.

Я никогда не понимала актеров, которые не готовы проходить через изменения ради роли. Для меня кайф именно в этом — ты надеваешь на себя "кожу" другого человека. Я не представляю, как можно было бы сыграть этого персонажа (из фильма "Талли". — Прим. ред.), не набрав вес и не испытав всю усталость моей героини.

Шарлиз Терон