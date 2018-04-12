СМИ: Брэд Питт ночует в квартире своей новой пассии Нери Оксман

Брэд Питт/ Нери Оксман

Новые романтические отношения 54-летнего Брэда Питта становятся самой обсуждаемой темой в новостях из мира шоу-бизнеса. Одни инсайдеры уверяют, что голливудского актера и 42-летнюю Нери Оксман связывает "дружба на почве профессиональных интересов", а другие утверждают, что эта дружба уже переросла в нечто большее.

Пресса сообщила, что Нери дала Брэду ключи от своей квартиры в Массачусетсе и он ночует там.

Питта видели несколько раз около ее дома поздно вечером и рано утром… Нери не готовит. Они заказывали еду в ее любимых ресторанах,– рассказал инсайдер.

Брэд Питт

Известно, что Питт и Оксман, начавшие общение в прошлом году, в феврале вместе посетили конференцию по дизайну Design Indaba в Кейптауне, где Нери была одним из спикеров.

Их роман начался почти сразу, когда одна из ее дизайнерских работ – шезлонги, созданные при помощи 3D-печати, – привлекла его внимание. Брэд без ума от Нери. Их химия зашкаливает, – добавил источник из окружения актера.

Нери Оксман (справа)