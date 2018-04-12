СМИ: футболисты "Ювентуса" и "Реала" едва не подрались после матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболисты туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала" едва не устроили массовую драку в подтрибунном помещении стадиона "Сантьяго Бернабеу" после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

"Ювентус" в среду в Мадриде победил "Реал" со счетом 3:1, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел испанский клуб. Одним из ключевых эпизодов игры стало назначение пенальти арбитром Майклом Оливером в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время при счете 3:0, который реализовал Криштиану Роналду.

Яркие фотографии матча "Реал" - "Ювентус"

По данным издания, после игры футболисты "Ювентуса", разозленные назначенным 11-метровым, и "Реала" устроили перепалку в подтрибунном помещении с оскорблениями и обвинениями в адрес друг друга. Только вмешательство полиции и защитника "Реала" Серхио Рамоса, пропускавшего матч из-за дисквалификации, а также наличие металлического ограждения, разделявшего команды, не позволили начаться драке.