СМИ: Италия не намерена участвовать в военных действиях в Сирии

Италия не принимала участия в боевых действиях на сирийской территории и не собирается этого делать.

Об этом сообщает местное новостное агентство Ansa, приводя заявление своих источников в правительстве Италии.

Также в сообщении говорится, что Италия осуждает любые случаи нарушения прав человека и насилия по отношению к мирному населению в Сирии, и считает неприемлемым применение химоружия против гражданского населения.

По словам источников агентства в итальянском правительстве, Италия никогда не будет напрямую участвовать в военных действиях в Сирии, но в то же время она всегда оказывала и будет оказывать поддержку союзникам, обеспечивая их защиту и безопасность, в соответствии с двусторонними договоренностями и международными соглашениями.

Напомним: ранее мировые СМИ сообщили, что президент США Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии. По словам представителя Белого дома, варианты решения об ударе находятся в настоящее время на столе у американского лидера. В то же время, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала приказ о направлении британских подводных лодок к Сирии на расстояние ракетного удара.