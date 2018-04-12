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СМИ: принц Уильям раскрыл пол их с Кейт Миддлтон третьего ребенка


Добавлено: 12 апр 2018 в 16:49, Категория: Шоу-бизнес
СМИ: принц Уильям раскрыл пол их с Кейт Миддлтон третьего ребенка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Каждое новое поколение в британской королевской семье так или иначе, но нарушало и продолжает нарушать традиции. Однако далеко не все: к примеру, пары, ожидающие пополнения, узнают пол ребенка лишь при родах. Но, кажется, Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые вот-вот станут родителями в третий раз, пошли против устоев и в этот раз.

Как сообщают западные СМИ, посетив футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, Уильям разоткровенничался с поклонниками и... раскрыл пол их с Кейт будущего ребенка.

Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек,— заявил принц, но, спохватившись после непродолжительной паузы, добавил:

Или Джеки.

Разговоры на тему подогрели и фотографии с того мероприятия: фотографы запечатлели принца Уильяма в комплекте, состоящем, помимо прочих вещей гардероба, из синего джемпера, голубых рубашки и шарфа, — пользователи соцсетей пришли к выводу, что это намек на пол малыша.

Принц Уильям и Джон Кэрью на матче Sky Bet Championship

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз со дня на день. Часть территории у госпиталя Святой Марии, где герцогиня Кембриджская рожала принца Джорджа и принцессу Шарлотту, уже огорожена, а сотрудники медицинского учреждения готовы принять высокопоставленную пациентку в любую минуту.

Ожидается, что Кейт родит в двадцатых числах месяца. По некоторым данным — 23 апреля. Что ж, следим за новостями, поступающими из Кенсингтонского дворца!

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

Принц Уильям с сыном Джорджем

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Добавлено: 12 апр 2018 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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