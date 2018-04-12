СМИ: Трамп потребует денуклеаризации КНДР в течение года

Президент США Дональд Трамп потребует денуклеаризации КНДР в течение шести месяцев или года с момента встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщила газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Вашингтоне. Отмечается, что глава Соединенных Штатов не выступает за поэтапной разоружение.

Северная Корея же настаивает на постепенной денуклеаризации, поскольку есть вероятность, что новая администрация Белого дома может аннулировать договоренности между державами. Издание полагает, что точную дату и место встречи политиков объявят на следующей неделе. Сам Трамп заявлял, что переговоры пройдут в мае или июне текущего года.