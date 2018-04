СМИ узнали о решении Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии и срочно принять ответные меры из-за сообщений о химической атаке в городе Дума, не дожидаясь одобрения парламента. Как сообщил ВВС источник в британском правительстве, Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить удар из-за ее консультаций с парламентом.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ранее потребовал от правительства вынести на голосование в парламенте вопрос об участии Великобритании в международном ударе по Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй не хотела участвовать в совместной атаке до того, как будут собраны доказательства предполагаемого использования сирийскими правительственными войсками химического оружия.

11 апреля компания Image Satellite Internacional (ISI) сделала спутниковые снимки, на которых видно, что российские корабли покинули порт в сирийском Тартусе. На одном из них видны семь кораблей, стоящих в доках. На другом их уже нет. Компания перечислила суда: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вооруженный ракетами «Калибр», десантный корабль «Ропуха», сухогруз «Инженер Трубин».

«Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса «Кило», — сказано в сообщении компании.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt

— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.

Классом «Кило» АТО обозначает две серии российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге не исключила возможность нанесения удара по российским целям в Сирии, если в этом возникнет необходимость. «Мы рассматриваем все варианты», — ответила Сара Сандерс, и добавила, что Вашингтон считает Москву ответственной за химатаку в Сирии наравне с Дамаском.

Представитель Белого дома не дала однозначного ответа на вопрос, является ли Россия врагом США. По ее словам, окончательный ответ даст Россия своим поведением. «Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и изменят свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть [сама] Россия», — заявила она. Сара Сандерс сообщила, что окончательное решение об ударе по Сирии Дональд Трамп пока не принял.

Напомним, 7 апреля появились сообщения о химатаке, предпринятой сирийскими властями на город дума, в результате которой погибли от 40 до 70 человек и пострадали около 500.

Дональд Трамп обвинил в трагедии не только президента Сирии Башара Асада, но и поддерживающих его Россию и Иран. Трамп заявил что они «заплатят большую цену». Москва и Дамаск отрицают факт применения химоружия. 9 апреля Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение об американском ответе на действия сирийских войск, и предупредил, что ответ может быть максимально жестким.

11 апреля назначенный американским президентом срок истек. В тот же день стало известно, что в район Ближнего Востока направлена авианосная группа во главе с авианосцем USS Harry Truman. Авианосец сопровождают ракетные крейсеры. Ранее сообщалось, что к берегам Сирии подошел и ракетный эсминец USS Donald Cook, оснащенный ракетами «Томагавк».