СМИ: ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии

Самолеты ВВС Великобритании на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по сирийской территории. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве.

По информации чиновника, британские самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири и готовы к удару. Times отмечает, что британские эскадренные миноносцы HMS Duncan и Type 45 Destroyer также могут подключиться к операции.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер Великобритании Тереза Мэй отказалась направлять британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.