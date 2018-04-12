«Соавтор» системы «Платон» арестован на два месяца

Генеральный директор компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексей Нащекин арестован по решению Басманного суда Москвы. Арест продлится до 10 июня, то есть два месяца, передает РИА Новости.

Нащекин, компания которого занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем и имела непосредственное отношение к созданию IT-инфраструктуры «Платона», обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и пособничестве преступлению (ч. 5 ст. 33 УК). Нанесенный его действиями ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Нащекина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — огласила решение судья Юлия Сафина.

В прошлом году Нащекин продал по 45% акций компании НТС Игорю Ротенбергу и его партнеру по «Платону» Андрею Шипелову, оставив себе 10-процентную долю.

Ранее сообщалось, что задержание Нащекина связано с его участием в создании Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).