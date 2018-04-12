Софи Тернер о своей помолвке с Джо Джонасом: "Любовь — это здорово, но карьера — еще лучше"

Софи Тернер/ Джо Джонас

О помолвке 22-летней звезды сериала "Игры престолов" Софи Тернер и 28-летнего певца Джо Джонаса стало известно в октябре прошлого года — музыкант сделал предложение своей возлюбленной после года отношений. И хотя актриса, по ее словам, очень счастлива и статус невесты ей пришелся по душе, в интервью журналу Marie Claire она призналась, что карьера для нее не менее важна, нежели личная жизнь.

Странное заблуждение, что брак — это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, — это лучшее, что я сделаю в своей жизни. Быть помолвленной — приятно. Такое ощущение, что ты нашел дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв,

— сказала она.

Джо Джонас и Софи Тернер

В разговоре с журналистом издания актриса также рассказала о своей поддержке движений #MeToo и Time's Up (в своих соцсетях она активно выступала против сексуальных сексуальных домогательств в Голливуде) и сказала, что благодаря их участницам теперь знает, что у нее всегда будет поддержка.

Мне намного комфортнее идти на работу с пониманием того, что есть люди, которые доверятся мне, если что-то произойдет,

— заключила она.