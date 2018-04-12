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Софи Тернер в Marie Claire: «Быть помолвленной — приятно»


Добавлено: 12 апр 2018 в 14:21, Категория: Шоу-бизнес
Софи Тернер в Marie Claire: «Быть помолвленной — приятно»

22-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и 28-летний солист группы DNCE Джо Джонас помолвлены с октября прошлого года. Певец сделал предложение актрисе после года отношений. Произошедшее сделало звезду намного счастливей, правда, карьера всё равно остается у Софи на первом месте.

«Странное заблуждение, что брак — это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, — это лучшее, что я сделаю в своей жизни. Быть помолвленной — приятно. Такое ощущение, что ты нашел дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв», — сказала она.

В разговоре с журналистом были упомянуты два популярных движения против сексуального насилия в Голливуде #MeToo и Time’s Up, в которых Софи нашла поддержку. «Мне намного комфортнее идти на работу с пониманием того, что есть люди, которые доверятся мне, если что-то произойдет», — заключила она.

Возможно, карьера и сдержала Софи от скорой свадьбы. Правда, ее коллега и лучшая подруга 20-летняя британская актриса Мэйси Уильямс случайно рассказала на интервью с Radio Times, где та отвечала на вопросы о новом фильме «Дикие предки», что будет подружкой невесты.

Тёрнер и ее жених Джо Джонас ждут окончания съемок последнего сезона сериала «Игра престолов», на работу над которым актриса тратит много сил и времени, чтобы начать планировать свадьбу. Как призналась Мэйси, Тёрнер «уже заставила ее крошечное сердце предвкушать и воображать.»


Напомним, что участник группы DNCE сделал предложение своей девушке Софи Тернер, известную по ролям Сансы Старк в сериале «Игра престолов» и фильме «Люди Икс». Девушка сказала «да», сообщив об этом в своем аккаунте в инстаграме.

Ребята сообщили о такой важной новости с помощью аккаунтов в инстаграме. Софи выставила фотографию в черных тонах, где видна ее рука с обручальным кольцом. Девушка подписала фотографию: «Я сказала «да».» Тоже самое сделал и Джо, соответственно подписав «Она сказала «да».»

Впервые об их романтических отношениях заговорили в октябре прошлого года, когда ребят заметили вместе на вечеринке в честь праздника всех мертвых Хэллоуин. Позже они появились на концерте pre-2016 EMAs в Нидерландах и всё больше новостных порталов стало говорить о возможных отношениях ребят. Они вели себя очень влюбленно. «Два-три раза, когда я оглядывалась на них, они целовались. Софи постоянно улыбалась, а он выглядел очень мило,» сообщила тогда одна из гостей концерта, которая сидела не далеко и видела воркование ребят.
Только в июле этого года Тернер и Джонас появились в статусе пары на премьере одного из сезонов Игры Престолов. Секретность своих отношениях сама Софи объяснила так: «Мы и так живем, как в аквариуме, где даже обычные вещи превращаются в инфоповод.»


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Джо Джонас сделал предложение Софи Тернер
Добавлено: 12 апр 2018 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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