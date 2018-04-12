США назвали цель своего присутствия в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса в четверг заявил, что американские военные не собираются вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, их цель — победа над террористами.

«Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии — победа над ИГ. Мы не будем вмешиваться в гражданскую войну», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Глава Пентагона заявил, что совершенный в 2017 году удар по Сирии был ответом на «химическую атаку», которую Соединенные Штаты считают «непростительной».

Мэттис вновь обвинил Россию в поддержке правительства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в арабской республике.

«Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся», — заявил он.

Примечателно, что еще в понедельник, 9 апреля, Мэттис не исключал, что США могут вновь применить военную силу против властей Сирии.

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