США пытались вывезти из Сирии трупы «жертв химатаки»

США в последние дни предпринимали усилия, чтобы добиться вывоза из Восточной Гуты трупов людей, погибших в ходе предполагаемой «химатаки» в городе Дума.

Об этом пишет в четверг британская газета The Guardian.

По данным издания, американские эксперты рассчитывают определить, не было ли в данном случае применено «более мощное отравляющее вещество», чем хлор.

Образцы можно вывезти из Сирии по используемым контрабандистами маршрутам, ведущим, в том числе на территорию Иордании, отмечает издание.

«Получение образцов для анализа, в особенности — трупов жертв, на этой неделе было приоритетом, в то время как США пытаются определить, было ли в данном случае применено какое-то вещество, кроме хлора», — пишет издание.

Газета приводит слова неназванного американского официального лица, отметившего, что следы подобных веществ можно выявить в крови или моче жертв в течение недели после момента химатаки.