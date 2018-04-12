Строительная опалубка стен

В Москве и Московской области большой интерес вызывает полномасштабное строительство многоэтажных домой и зданий различного целевого назначения. Наиболее быстрый и рациональный (экономически выгодный) способ строительства – путем использования опалубки, в которую слоями заливается бетон. Стена получаются монолитные, прочные, бесщелевые. Сам процесс строительства по времени уменьшается в разы, экономятся человеческие ресурсы и немалые средства.

Мы предлагаем использовать такой вариант, как аренда стеновой опалубки. Это достаточно объемные и громоздкие конструкции, подразумевающие значительные размеры: высоту и ширину. Хранить такие объемные материалы достаточно сложно, да еще и в случае необходимости, транспортировать их на другой объект. Арендуя нашу опалубку, вы не сталкиваетесь с этими проблемами. Доставку, сборку, перевозку частей опалубки осуществляем мы. Мы предоставляем в пользование ангары для ее хранения и т.д. В случае поломок или других непредвиденных обстоятельств, наши специалист осуществляют ремонт и профилактику этого оборудования.

Рассчитать необходимое количество единиц опалубки можно на нашем сайте inkom-opalubka.ru. Вы заполняете нехитрую таблицу и получаете количество оборудования, в зависимости от необходимой площади и высоты. Стоимость аренды небольшая, при максимальной выгоде ее использования. Так, что является немаловажным, с использованием нашей опалубки, вы снимаете множество сопутствующих проблем.

На время аренды обязанностей составляется соответствующий договор, который обуславливает условия работы и согласования сторон. Аренда может нормально функционировать в реальном времени.

Думается, что хорошая опалубка – важный защитник сил и средстве при строительстве дома.