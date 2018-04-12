Талантливый полузащитник “Динамо Киев” пропустит главный матч сезона

В преддверии поединка с донецким “Шахтером” киевское Динамо несет серьезную потерю. В субботнем матче, который многие эксперты считают определяющим в борьбе за чемпионский титул в украинской Премьер-Лиге, точно не сыграет молодой хавбек Николай Шапаренко.По данным официального сайта “Динамо”, 19-летний хавбек не успевает восстановиться после повреждения ключицы.Добавим, что битву с “горняками” также пропустит основной защитник Тамаш Кадар. Что касается “Шахтера”, то команда Паулу Фонсеки готовится к принципиальной встрече с “Динамо” в максимально боевом составе.