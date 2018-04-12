Telegram могут заблокировать в России 13 апреля

Представитель Роскомнадзора попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке мессенджера Telegram в случае удовлетворения иска регулятора, сообщает «Интерфакс».

В ходе предварительного заседания представитель ведомства заявил: «Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления».

Судья Юлия Смолина назначила рассмотрение иска по существу на 13 апреля. Она оставила разрешение ходатайства Роскомнадзора до стадии вынесения решения по существу дела.

Судья удовлетворила ходатайство ведомства о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. «Суд удовлетворяет ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ в качестве заинтересованного лица», — цитирует Смолину РИА Новости.

Напомним, представители Telegram на подготовительное заседание не явились.