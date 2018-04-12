Террористы атаковали военных в Латакии, сообщают СМИ

В сирийской провинции Латакия бандформирования атаковали позиции правительственных сил. Террористы вели огонь из миномётов, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Террористы обстреляли военных в Латакии

Наиболее ожесточённые бои зафиксированы в северо-восточной части мухафазы. Под ударом оказались населённые пункты Нахшабба и Кинсабба.

В свою очередь, армия главы арабской республики Башара Асада обстреляла инфраструктурные объекты исламистов из танков. В ходе спецоперации было ликвидировано несколько радикалов.

В соседней провинции Хама ситуация также остаётся напряжённой — экстремисты выпустили ракеты по родному городу сирийского президента Кардахе. Населённый пункт расположен в центре мухафазы. Сведений о жертвах среди мирных жителей не поступало.

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