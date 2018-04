Трамп назвал удар по Сирии «скорым или совсем не скорым»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал собственное обещание в течение 48 часов принять решение о возможном ударе по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку сирийских правительственных войск в городе Дума.

Напомним, указанный срок вышел, однако Трамп так и не принял решение.

В новом сообщении в твиттере американский лидер написал: «Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро». В любом случае, считает Трамп, под его руководством США отлично поработали над избавление региона от ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России).

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер-министр Тереза Мэй может принять решение о военном вмешательстве, не дожидаясь согласия парламента.