Турецкий премьер сравнил Россию и США с «уличными задирами»

Турция выступает против роста напряженности в отношениях между ядерными странами. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Anadolu.

«Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии «умных ракет». В ответ слышатся утверждения об арсенале еще «более крутых и продвинутых» систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня», – представил свою точку зрения Йылдырым.

Чиновник считает, что противостояние названных стран приводит к страданиям мирного населения Сирии.

«Регион как никогда нуждается в сотрудничестве и восстановлении, а не в углублении противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждет такого же отношения к Турции», – добавил Йылдырым.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин одобрил твит президента США Дональда Трампа, в котором России советовалось «приготовиться» к американскому ракетному удару по Сирии.

Фото: sputnik.az