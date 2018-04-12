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Турецкий премьер сравнил Россию и США с «уличными задирами»


Добавлено: 12 апр 2018 в 12:35, Категория: Новости на сегодня
Турецкий премьер сравнил Россию и США с «уличными задирами»

Турция выступает против роста напряженности в отношениях между ядерными странами. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Anadolu.

«Постоянные члены СБ ООН, обладая ядерным арсеналом, несут особую ответственность за ситуацию в мире. В социальной сети Twitter размещают сообщения с взаимными угрозами. Одни заявляют о наличии «умных ракет». В ответ слышатся утверждения об арсенале еще «более крутых и продвинутых» систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня», – представил свою точку зрения Йылдырым.

Чиновник считает, что противостояние названных стран приводит к страданиям мирного населения Сирии.

«Регион как никогда нуждается в сотрудничестве и восстановлении, а не в углублении противоречий. Важно приложить усилия для укрепления целостности Сирии и Ирака и отказаться от политики двойных стандартов в отношении террористических структур. Анкара не имеет территориальных претензий к соседним государствам и ждет такого же отношения к Турции», – добавил Йылдырым.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин одобрил твит президента США Дональда Трампа, в котором России советовалось «приготовиться» к американскому ракетному удару по Сирии.

Фото: sputnik.az


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Добавлено: 12 апр 2018 в 12:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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