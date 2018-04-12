У Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки после известия об измене ее бойфренда

Хлое Кардашьян

Семья Кардашьян спешно собирается в Кливленде, чтобы быть рядом с беременной Хлое, у которой начались ранние схватки. Новость распространил портал TMZ в конце дня, когда на первых полосах таблоидов появились доказательства неверности 27-летнего баскетболиста его 33-летней подруге.

Напомним, в сеть попало видео, на котором спортсмен целуется с двумя девушками, а потом его заметили у дверей отеля со стриптизершей Лэни Блэр. Чуть позже Instagram-модель Стефани объявила, что ждет ребенка от Томпсона.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

По срокам Хлое должна родить в конце апреля, но теперь есть риск, что ее первенец может появиться на свет раньше. Утром в среду, 11 апреля, Крис Дженнер вылетела к дочери в Кливленд, а Ким Кардашьян и другие сестры Хлое присоединятся к ней в четверг и пятницу. Вся семья расстроена поведением Тристана Томпсона. Сейчас он находится в Кливленде, где у его команды была игра.