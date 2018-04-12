В ДТП с автобусом под Москвой пострадали восемь школьников

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ уточнило данные о количестве пострадавших в ДТП с участием перевозившего детей автобуса вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района Московской области, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо).

Представитель МЧС сообщил, что в экскурсионном автобусе находились 54 человека, включая 40 детей, передает РИА Новости. В свою очередь подмосковный Минздрав уточнил, что в аварии пострадали восемь школьников, из которых семеро госпитализированы, и пятеро взрослых (госпитализация понадобилась двоим).

На сайте регионального следственного управления Следственного комитета сообщается, что столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109, выехавший на полосу встречного движения. От удара об автобус его машина сильно пострадала — смята вся передняя часть, а сам мужчина скончался от полученных травм.