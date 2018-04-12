В Гренландии ученые обнаружили «темную зону», создающую опасность для человечества

На ледяном щите в Гренландии норвежские ученые обнаружили «темную зону». Она состоит из слоя пыли и сажи и может создавать опасность для всего человечества.

По мнению ученых, в этой зоне лед тает намного быстрее, вызывая рост уровня мирового океана. В результате может возникнуть вероятность затопления многочисленных прибрежных территорий по всему миру.

Расчеты показали, что длина «темной зоны» равна 400 километров, а ее максимальная ширина достигает 100 километров. Характерный оттенок придают льду темноцветные водоросли, растущие на этой территории. На темной поверхности снижена способность отражения солнечных лучей, лед сильнее поглощает энергию и быстро тает.

В жидкой воде водоросли растут еще сильнее, поэтому даже небольшое потепление вызывает взрыв их численности, что, в конечном счете, увеличивает площадь «темной зоны». Самый большой вклад, по словам исследователей, в сокращение объемов льда Гренландии вносит сажа от процессов горения и лесных пожаров.