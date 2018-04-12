В Москве водитель врезался в ворота отдела полиции, спасаясь от вымогателей

В Зеленограде мужчина, спасаясь от вымогателей, врезался в ворота отдела полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в дежурную часть Крюковского отдела полиции поступило заявление от уроженца Средней Азии о том, что неизвестные, угрожая физической расправой, вымогали у него денежные средства в размере 1 млн руб.

«После чего двое мужчин сели в автомашину заявителя и поехали в сторону Зеленограда, где потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота ОМВД России по району Крюково», — цитирует Волк агентство городских новостей Москва.

Как уточняется, после столкновения подозреваемые пересели в другой автомобиль и попытались скрыться, но были задержаны.