Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили версию, согласно которой бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом нервно-паралитического действия под названием "Новичок".Соответствующий вывод содержится в специальном докладе, который опубликовала накануне ОЗХО. Специалисты организации проанализировали пробы, взятые не месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери, и в результате обнаружили частицы "Новичка".Боевое отравляющее вещество, по словам экспертов ОЗХО, не содержало каких-либо примесей. В общем, Скрипалей точно отравили "Новичком" — в этом, по данным ОЗХО, не может быть никаких сомнений.Казалось бы — вот она, конкретика. Но называя отравляющее вещество нервно-паралитического действия просто "Новичком", эксперты ОЗХО на самом деле не вносят в это запутанное дело ничего нового. Просто потому, что нет никакого вещества "Новичок", а есть целое семейство отравляющих веществ, которые советские химики называли "новичками". Таких соединений, если что, около ста. О каком конкретно "Новичке" идет речь — неясно. Вот такая вот "конкретика".