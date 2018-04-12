В России рассказали о неожиданной «фобии» Меркель

Экс-руководитель «Российских железных дорог» Владимир Якунин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель лично призналась ему в неприязни к русским.

Он отметил, что причиной такого отношения канцлера, является то, что в детстве в Восточной Германии советский солдат украл у нее велосипед. Так, Якунин уточнил: «Я помню, как в 2008 году спросил президента Siemens Петера Лешера, почему на встречах с русскими канцлер Ангела Меркель общается через переводчика, ведь она родилась в Восточной Германии и хорошо говорит по-русски. Я всегда считал так: если я знаю хоть одно слово по-китайски, я его использую; если я знаю три слова на немецком, я их использую. Я не мог понять, почему человек, знающий русский язык так хорошо, как Меркель, не говорит на нем во время поездок в Россию, — складывалось впечатление, что она была в плену некой фобии».

По словам Якунина, через некоторое время его подозрения подтвердились, когда ему представилась возможность лично пообщаться с Меркель в Берлине. Он уточнил: «Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить по-русски. Когда я была ребенком, советский солдат украл мой велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским».

Якунин добавил: «Я сразу же ответил: «Госпожа Меркель, за углом есть большой универмаг. Если бы я хоть на одну секунду мог представить себе, что это вылечит вашу рану, я бы сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть, но я не уверен, что это поможет».